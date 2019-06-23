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Kırıkkale'de otomobil alev alev yandı

Kırıkkale'de otomobil alev alev yandı
Kırıkkale'de otomobil alev alev yandı

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobil alevlere teslim oldu.

Kırıkkale’de otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Süleyman Karakoç idaresindeki 71 DU 427 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte otomobil ateş topuna döndü. Sürücü Karakoç hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Trafik polisi ekipleri Kırıkkale-Kayseri Karayolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta yapılan soğutma işleminin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hasan Ay

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