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Kırıkkale'de otomobil alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de otomobil alevlere teslim oldu
Kırıkkale'de otomobil alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de gece saatlerinde alevlere teslim olan park halindeki otomobil demir yığınına döndü.

Kırıkkale'de otomobil alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

 Yangın, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 817'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor bölümü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin tamamını kapladı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmasının ardından da polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Yangın sonrası otomobil demir yığınına döndü.

Hasan Ay
 

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