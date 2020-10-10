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Kırıkkale'de ‘sahte içki' operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi

Kırıkkale'de ‘sahte içki' operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi
Kırıkkale'de ‘sahte içki' operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve köylerinde ‘sahte içki' yapımına yönelik operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki' ele geçirildi. Ürettikleri ‘sahte içki' ile insan sağlığını tehdit eden İ.Ş., D.E., E.G., H.E., E.E., A.R.Ö., C.D. ve D.P.'yi gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından karakoldaki ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan Ay - Kadir Arslan
 

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