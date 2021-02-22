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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 06 PYB 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan A.D. (23) ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

 

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