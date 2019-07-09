İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Yusuf Bağdatlı idaresindeki 34 TR 3353 plakalı hafif ticari araç köpeğe çarpmamak için fren yapınca, Hasan Saçkesen'in kullandığı 68 ET 590 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Araçlarda bulunan yolculardan; H.K. (4), F.S. (52), F.D. (84), M.M.Ö. (5), S.Ö. (26) ve S.K. (27) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla il merkezindeki hastanelerle kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hasan Ay


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.