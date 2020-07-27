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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Kerim Arslan (21)’in acı haberi, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yaşayan aile evine ulaştırıldı.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut-Karaman kara yolunda virajı alamayıp şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken otobüs sürücüsü de yaşamını yitirdi. Otobüsün devrilmesi sonucunda Kırıkkaleli Er Kerim Arslan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Çevrimli köyünde yaşayan aile evine ulaştırıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin acı haberinin ardından burada bulunan dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. Ailesinin Konya'da yaşadığı öğrenilen ve 3 kardeş olan Arslan'ın komşuları ve aile yakınları buradaki eve gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kadir Arslan - Hasan Ay
 

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