Kırıkkale'yi saran LPG kokusu vatandaşları sokağa döktü

Kırıkkale'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde LPG (otogaz) kokusu hissedildi. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlardan bazıları pencere ve balkonlara çıkarken çoğu da doğalgaz firmasını arayarak bilgi almaya çalıştı. 112 Acil Servis ekipleri ise mahallelerde tedbir amaçlı hazır beklerken gazdan etkilenen bir vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Polis ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) bağlı kameralardan gaz tankeri araçlarının geçiş yaptığı güzergahları inceledi. Kokunun bir akaryakıt istasyonuna ait LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor.

"Evin içinde daha çok koku alıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, "Kokuyu duyunca dışarı çıktık. Bir baktık mahallenin hepsi evde koku var diyor. AFAD'ı aradık. Onlar dedi ekipler dolaşıyor. Onlar da bulamıyor, emniyet de dolaşıyormuş. Evin içinde daha çok koku alıyoruz" dedi.

Tüm mahallenin ayağa kalktığını ifade eden Nail Aldemir ise "Koku gaz kokusu. Tüp kokuyor daha doğrusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisleri aradı geldiler arkadaşlar ilgilendi. Şu anda bir şey yok ama koku var. Ölçüm yapanlar bir şey yok diyorlar ama koku var" şeklinde konuştu.

Hasan Ay

