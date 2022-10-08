İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırım Köprüsü'nde büyük patlama

Kırım Köprüsü'nde büyük patlama
Kırım Köprüsü'nde büyük patlama

Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümünde bulunan yakıt tanklarından birinde patlama meydana geldi. Patlamaya, yakıt tankında çıkan yangının neden olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili raporlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunuldu" dedi.

Kırım Köprüsü'nde büyük patlama - Tıkla İzle

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük patlama meydana geldi. 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde trafik akışı durduruldu. Köprünün demiryolu hattının yanındaki karayolunda ise çökme meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı. Olayın saldırı olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.