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Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama
Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde çok sayıda patlama meydana geldi.

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama - Tıkla İzle

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünden 7 kez art arda patlama sesi duyuldu.

Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamaların Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklandığını söyledi.

Olayın ardından bölgeye gitmek için harekete geçtiğini de belirten Aksyonov, konuyla ilgili teyakkuzda olduklarını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri hava üssünden dumanların yükseldiği görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Novofedorivka askeri üssü, Rus donanmasına bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından kullanılıyor.

Erhan Altıparmak
 

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