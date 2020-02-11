Kırım'daki Uçan Su Şelalesi ilk kez dondu

Kırım'ın Yalta şehrinde deniz seviyesinden 390 metre yükseklikte koruma altında bulunan Uçan Su Şelalesi 5 derece civarındaki hava sıcaklığında dondu. Yakın zamanda hiç görülmeyen bir şekilde donan Uçan Su Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Uzmanlar 5 derece gibi bir hava sıcaklığında şelalenin donmasını anormal karşılarken bazı uzmanlar ise şelalenin donmasını soğuk hava geçişlerine bağlayarak yaşanan olayın normal olduğunu vurguladı. Uzmanlar şelalelerde önceki gece hava sıcaklığının aniden -7 dereceye düşmesinden dolayı donma olayının gerçekleştiğini, bu hava sıcaklığının tekrar 5 derecelere çıktığını ve şelaledeki donma olayının kısa süreli yaşandığını belirtti.

Erhan Altıparmak