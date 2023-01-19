Kırışıklıkları yok eden maske uygulaması

Kentte 4 şubeyle hizmet veren Bellapais Güzellik Merkezinin sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, şubelerinde uygulanmaya başlayan 'Esthemax' uygulaması hakkında bilgi verdi. Esthemax'ın dünyada ödül almış maske grubunda 1 numara olan bir sistem olduğunu vurgulayan Güzellik Uzmanı Çekinmez, "Bununla birlikte 22 çeşit segmenti var. Cildin ihtiyacına göre hangi segmente uygunsa o segmentle birlikte cilt bariyerinin üzerine uyguluyoruz. İşlem esnasında ürünler hidrofilik olduğu için suda açılma özelliği var ve çok hızlı bir şekilde cildin RNA'sına ve DNA'sına kadar işleyebilir" diye konuştu.

"Kalıcı olarak kırışıkları yok edebiliyoruz"

Esthemax'ın çok üst segment bir ürün olduğuna değinen Çekinmez, "Bununla birlikte yaptığımız VIP işlemler için daha uygun diye düşünüyorum. Bu işlemleri yaptığımızda belli segmentlerinde anında kırışıklıkları yok ediyoruz. 20 gün kadar kalıcılığı oluyor. Bununla birlikte düzenli olarak yapılırsa kalıcı olarak kırışıklıkları yok edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Elif Ayşenur Bay - Süleyman Cenk İdaye



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