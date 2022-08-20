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Kırkağaç'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kırkağaç'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kırkağaç'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne gitmekte olan S.Ş(53)'nin kullandığı 34 JH 3452 plakalı araç, Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesi kavşağı civarlarında yola çıkan M.U(39)'nun idaresindeki 45 ADJ 448 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

Kazada 34 JH 3452 plakalı aracın sürücüsü S.Ş(53) ile araçta yolcu olarak bulunan E.T(40), F.A(40), Ş.M.D(20), Y.E.D(19), M.B(32) ve H.P(18) ile 45 ADJ 448 plakalı araç sürücüsü M.U(39) ve araçta yolcu olarak bulunan K.Ç(14) olmak üzere toplam 9 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Hakan Demir
 

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