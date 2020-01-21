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Kırklareli Başakşehir Canlı İzle| Kırklarelispor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç

Kırklareli Başakşehir Canlı İzle| Kırklarelispor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç
Kırklareli Başakşehir Canlı İzle| Kırklarelispor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç

Kırklareli ile Başakşehir, bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşı karşıya geliyorlar. Bu maça dair detaylar işte burada yer alıyor...

Başakşehir, bugün saat 14.00'de 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında Atatürk Stadı'nda Kırklarelispor'a konuk olacak. İki takımında kazanmak istediği maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleye dair ayrıntıları maç başladığı andan itibaren buradan takip edebilirsiniz...


 

Başakşehir Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında bugün Kırklarelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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