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Kırklareli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kırklareli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Kırklareli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kırklareli'de meydana gelen feci trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, kırklareli'nin Babaeski ilçesi Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki N.K.K.'nin hakimiyetindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş. isimli sürücünün idaresindeki 59 LE 164 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisi otomobilde bulunan 42 yaşındaki N.G. ve 8 yaşındaki kızı Z.S.G. hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.K.K. ile aynı otomobilin içinde bulunan F.B.G. (3), M.B.G. (5), A.T.K. (6) ve A.F.K. (7) isimili vatandaşlar sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazaya karışan diğer kamyonet sürücüsü M.S.Ş. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil Dağ
 

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