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Kırklareli'de trafik kazası: 1 ölü

Kırklareli'de trafik kazası: 1 ölü
Kırklareli'de trafik kazası: 1 ölü

Kırklareli'de, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy ile Alpullu beldesi yolu arasında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kontrolü kaybedilen araç, ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hüseyin Çanlı

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