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Kırklareli'nde 156 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı

Kırklareli'nde 156 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
Kırklareli'nde 156 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 156 kaçak göçmen yakalandı. Göçenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli’nde 156 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı - Tıkla İzle

Alınan bilgeye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Kırklareli'nin giriş ve çıkış yapılan noktalarda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kent girişi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde kaçak göçmenleri yurtdışına çıkarmaya çalışan 6 araçla birlikte 156 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Hüseyin Çanlı

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