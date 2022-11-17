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Kırklareli'nde 334 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 334 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 334 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 334 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 04 - 10 Kasım 2022 tarihleri arasında il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 334 kaçak göçmenle birlikte 6 organizatör yakalandı.

Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Çanlı
 

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