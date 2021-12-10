Kırklareli'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Hattı inşaatının köprü ayaklarında meydana geldi. Beton mikseriyle seyir halinde olan sürücü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı beton mikseri yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı önlemleri alırken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.