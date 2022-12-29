Kırklareli'nde feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Serkan E. idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüseyin Çanlı
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