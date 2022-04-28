Kırklareli'ndeki yangında mobilya fabrikası kullanılamaz hale geldi

Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya fabrikasının depolama alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tesisi sardı. Yangının erken fark edilmesiyle içeride bulunan çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, 1 kişi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşletme sahibinin vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Kırklareli itfaiyesinin yanı sıra Edirne ve Tekirdağ itfaiyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında can kaybı yaşanmazken, binalar kullanılamaz hale geldi. Saatler süren çabaların ardından kontrol altına alına yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hasarın maddi boyutu henüz tespit edilemezken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Çanlı