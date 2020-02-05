Kırklarelispor FB Canlı İzle| Kırklarelispor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

GMG Kırklareli Spor ile Fenerbahçe bugün saat 14.30'da Kırklareli Atatürk Stadı'nda çeyrek final ilk tur müsabakasında karşı karşıya geliyor...
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Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde eşleştiği GMG Kırklareli Spor ile yarın oynayacağı maç için gece geç saatlerde İstanbul'dan otobüsle yola çıkarak yoğun güvenlik önlemleri altında Kırklareli'ne geldi. İstanbul'dan kulüp otobüsüyle Kırklareli il merkezine gelen sar-lacivertli kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.