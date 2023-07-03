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Kırkpınar'a davullu zurnalı davet başladı

Kırkpınar'a davullu zurnalı davet başladı
Kırkpınar'a davullu zurnalı davet başladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak 41 kişiden oluşan davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşarak vatandaşları güreşlere davet ediyor.

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali çerçevesinde sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyen 41 kişiden oluşan davul zurna ekibi, güreş havalarıyla renkli bir davet sunup vatandaşları güreşlere davet etti. 7 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşlerde, Cumartesi ve Pazar günleri kıran kırana müsabakalar gerçekleşecek.

Davul zurna ekibi şefi Alaattin Zurnacı, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne halkını davul zurna ekibi ile davet ettiklerini belirterek bu durumdan mutluluk duyduğunu söyledi.

Şener Urfa

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