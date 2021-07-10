Kırkpınar'da 54 başpehlivan kol bağladı

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 54 başpehlivan kol bağladı. Bugün gerçekleşecek olan başpehlivanlık 3 turunun ilki başladı.
Öne çıkan bazı pehlivanların eşleşmeleri şöyle:
Kürşat Şevki Kormaz - Turan Balaban
Hüseyin Gümüşalan - İbrahim Çoraman
Orhan Okulu - Ahmet Selbest
Şaban Yılmaz - Abdullah Güngör
Faruk Akkoyun - Ali Altun
Fatih Atlı - Semih Turgut
Fatih Koyuncu - Mehmet Yeşil Yeşil
Recep Kara - Onur Balcı
Hüseyin Çanlı - Şener Urfa - Sercan Ülgen