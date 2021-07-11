Kırkpınar'da çeyrek final kuraları çekildi

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde güreşler tüm hızıyla devam ediyor.
Dün gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini yenen 8 başpehlivan ismini çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:
"Osman Aynur- Orhan Okulu, Ali Gürbüz - Serhat Gökmen, İsmail Koç - Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz Faruk Akkoyun."
Başpehlivanlık güreşlerinde birazdan gerçekleştirilecek çeyrek turda rakiplerini yenecek olan 4 başpehlivan yarı finalde kıyasıya mücadele gerçekleştirecek. Saat 17.30'da gerçekleştirilecek olan başpehlivanlık final güreşinde müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.
Hüseyin Çanlı - Şener Urfa - Sercan Ülgen - Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan