Kırkyama sanatı kadınların elinde yeniden hayat bulacak

Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER)'nin “Geçmiş ve Geleceği Birleştiren Kırkyama Sanatıyla Kadınların Güçlendirilme” Projesi, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla hayata geçti. Gerçekleşecek olan proje ile birlikte açılacak olan atölyelerde kadınlara eğitimciler tarafından kırkyama sanatı öğretilecek.

Tekstil atıkları geri dönüşümle birlikte kırkyama sanatı ile buluşacak

6 bin tekstil firmasından toplanacak olan atıklarla eskimeye yüz tutan kırkyama sanatının buluşacağı ürünler ise yılsonu fuarında tekstil sektöründen katılımcılarla buluşacak. Eğitim sonrası zanaat sahibi olan kadınların ise aynı zamanda istihdama kazandırılması adına adımlar atılacak.

Hem döngüsel ekonomiye hem de kadın istihdamına destek veren projenin lansmanı ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yapıldı. Lansmana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Ümit Ünal, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Şevket Atlı, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönen, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ve Prof. Dr. Emir Tan ile birçok sivil toplum örgütü başkanı katılım sağladı.

“Atıklarla, geri dönüşümle 194 kalem kırkyama ürünü elde edilecek”

Projenin sahibi Vizyoner Kadınlar Derneği'nin Başkanı ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Danışmanı Gülçin Mete, ürünlerin geri dönüşümle ortaya çıkacak olduğunu hatırlatarak, “Kırkyama aslında bizim kültürümüzün, Anadolumuzun eskimeye yüz tutmuş bir sanatı. Bizler de bu sanatı tekrar gün yüzüne çıkarmayı istedik. Biz bu sanatı canlandırırken kadınlarımıza bu sanatın eğitimini vererek onları bir zanaat sahibi yapmak ve istihdama kazandırmak istiyoruz. Ayrıca projenin içerisinde kırkyamaların üretileceği tüm ham maddeler tekstil atıklarından elde edileceği için proje çerçevesinde 6 bin tekstil firmasının atıkları toplanacak. Bu atıklarla geri dönüşümle 194 kalem kırkyama ürünü elde edilecek. Böylelikle bir sektör için atık olarak görülen başka bir sektör için hammadde olarak kullanılarak döngüsel ekonomiye de katkı sağlanmış olacak” dedi.

“İş adamları ile bir araya gelinecek, KOSGEB'ten destek alınacak”

Gülçin Mete ayrıca projenin kadın istihdamı konusunda nasıl ilerleyeceği ile ilgili de, “Projenin devamı niteliğinde zaten bir atölye kuruluyor. Bu atölye çerçevesinde 48 kadınımız bu sanatın eğitimlerini uzmanlarından alacaklar. Bir buçuk yıl sürecek olan bu eğitim sonunda onları iş adamları ile bir araya getirerek istihdama dahil edeceğiz. Proje sonunda da fuar olacak. Tüm yıl boyunca ortaya çıkan ürünleri bu fuarda sergileyeceğiz. Bu fuara sektörden de çok fazla katılım olacak. Ya belki birlikte çalışma kararı alacaklar belki de kadınlarımız, ‘biz bu konuda kendimizi geliştirdik, bağımsız olarak kendi atölyemizi kurmak istiyoruz' diyecekler. Bu noktada da KOSGEB ile kadınlarımızı bir araya getirerek edinmiş odlukları sanatla devletten fon alarak kendi işyerlerini açmalarını sağlayacağız. Kurulacak olan atölye devam niteliğinde olacağı için eğitimler de devam edecek ve daha çok kadına ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Son olarak kadınlara kendi mesajını ileten Mete, “Yıldızları gökyüzünde aramasınlar, kendilerinin birer yıldız olduklarının ve değerlerinin farkına varsınlar. Ve lütfen tüketmekten ziyade üreten olmaya doğru yol alsınlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Şeyda Ceylan Görgenç

