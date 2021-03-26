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Kirlenen sahilde korkunç görüntüler

Kirlenen sahilde korkunç görüntüler
Kirlenen sahilde korkunç görüntüler

Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirlilik denizde korkunç görüntüler ortaya çıkarttı. Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının kirliliğe maruz kaldığı görüldü.

Kirlenen sahilde korkunç görüntüler - Tıkla İzle

Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı. İş makineleri bölgede çalışırken İhlas Haber Ajansı (İHA) denizdeki kirliliği görüntüledi.
Kirliliğe yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının maruz kaldığı görüldü.

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sudan örnek aldı. Alınan örnekteki suyun da renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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