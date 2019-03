Kirli planlar yeniden sahnede

Sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir yere sahip olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dün yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Mehmetçiğin Çanakkale'de emperyalist ülkelere karşı verdiği mücadele bütün mazlum ülkelere örnek oluken, Batılı emperyalist güçlerin Türkiye'yi parçalama amacı bugün de devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, hemen yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta Batı'nın kirli planları ve Avrupa'da yükselen İslam ve Türk düşmanlığı emperyalist güçlerin niyetini açıkça ortaya koyuyor. Batı, Haçlı Seferleri'ni devam ettirme hevesini sürdürürken, geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da iki camiye saldırarak onlarca Müslüman'ı katleden ‘haçlı terörü' bunun en somut örneğini oluşturuyor. Türkiye'nin çevresinin ateş çemberi olduğuna ve en ufak tökezlemede Batının bu fırsatı kaçırmayacağına dikkat çeken politikacılar, akademisyenler, tarihçiler ve STK temsilcileri, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde şu değerlendirmelerde bulundu:

HER DAİM UYANIK OLMALIYIZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: Dünyada artan ırkçılık, ayrımcılık ve Müslüman düşmanlığı ile beraber bunun da tezahürünü, bu düşman zihniyetine sahip insanların Türkiye üzerinden dillendirdiğini görüyoruz. Tarih boyunca bu topraklar birçok ülkenin yakında takip ettiği, gözü olan topraklar oldu. Ellerini ovuşturmaya başlıyorlar. Bu sebeple her an dikkatli, uyanık olmamız lazım.

HAÇLI RUHU TEKRAR GEZİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Avrupa Parlamentosu'nun “askıya alma teklifi” kararının ardından Yeni Zelanda'daki katilin saldırıda kullandığı silahının üzerine yazdığı ‘Türk yiyici' yazması çok enteresan. Adam ‘İstanbul'u Hristiyan yapacağız. Ayasofya'daki camileri yıkacağız' diyor. Haçlı ruhu tekrar geziyor.

BÜYÜK HESAPLAŞMA

Türkiye- Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Bugün emperyalist güçlerin yine bütün imkânları ile bölgemize akın ettiğini görmekte, yine büyük bir hesaplaşmanın eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Gelişmeler, ülkemizin her karış toprağını ve değerlerimizi yeniden Çanakkale ruhu içinde, devletimizin kuruluş prensipleri çerçevesinde müdafaa etmeyi zorunlu kılıyor. Bir asır önce, Çanakkale ile onulmaz bir yara alan, millî mücadele ile yerle bir olan kirli planın yeniden sahnelediğinin bilincindeyiz.

BATI'NIN AMACI HÂLÂ AYNI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Çanakkale Savaşı, değişmeyen amaçlarıyla bugün de devam etmektedir. Batı dünyası, dün olduğu gibi bugün de siyasi, dinî, ekonomik çıkarları için kanlı, kirli, sinsi saldırılarla Müslümanları ateş ve kan denizinde boğmaya çalışıyor. 15 Temmuz'da emperyalizmin silahlı, bombalı saldırısına çıplak ellerimiz ve yüreğimizle karşı koymamız, canlı ve diri kalan Çanakkale ruhu sayesinde olmuştur. Çanakkale'nin geçilmez olduğu, dirilişe dönüşen 15 Temmuz direnişiyle bir kere daha anlaşıldı.

BEKA MÜCADELEMİZ AĞIRLAŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Dün Çanakkale'de püskürtülenler bugün tekrar karşımızdadır. Dün milli mücadelede yendiklerimizin uzantıları ve kalıntıları bir kez daha karşımızdadır. Türk milletinin beka mücadelesi hiç bitmedi. Ancak beka mücadelesi bugün daha da ağırlaştı. Çanakkale ruhu Cumhur İttifakı'nda anlamını bulmuştur.

TÜRKİYE MASADA GÜÇLÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Yeni Zelanda'da katliam yapıldı. Bu bir Haçlı Seferi'dir. Yeni Zelanda'daki olaya Türk heyetinden başka hiçbir İslam ülkesinden ses yok. Geçmişte masada diplomatik ayak oyunları oldu. Şu anda çok iyi bir diplomasi yürütülüyor, Türkiye bu manada güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hususta dirayetli. Zamanında masa kaybedilmiş ama bundan sonra kolay kolay kaybetmeyiz.

AVRUPA İSLAM DÜŞMANLIĞINI KULLANIYOR

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: Bugün İslam düşmanlığı yabancı karşıtlığı popülist söylemler, siyaseten her türlü yolun mubah görüldüğü ve İslam ve Türk düşmanlığının kullanıldığı bir Avrupa görüyoruz. Bu Avrupa için ahlaki bir çöküş.

HİLAL VE HAÇ MÜCADELESİ

MHP MYK Üyesi ve Tarihçi Ali Güler: Çanakkale'yi geçilmez yapan ruha bizim sahip çıkmamız lazım. Türk milleti millî ve manevi değerleriyle bütün olumsuzluklara rağmen bayrağına, vatanına, ezanına sahip çıkmıştır. Bu bilinç bugün de devam ediyor. 15 Temmuz'da bunu gördük. Tarih değişebilir, zaman değişebilir, fakat bizim bulunduğumuz coğrafya değişmediği sürece biz Çanakkale'de karşılaştığımız o yapılarla her zaman karşılaşacağız. Burada hilal ve haçın mücadelesi yatmaktadır.

Türkiye Gazetesi