Kırmızı Biber üreticilerinden fiyat uyarısı

Kırmızı Biberin önemli ekim alanlarından olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber üreticileri bu sene mahsülün az olduğunu ve fiyatların yüksek olabileceğini söyleyerek, Toprak mahsüllerinin biber alması gerektiğini söyledi.

Ülkemizin en önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber çiçek açması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Biber Üreticisi Ökkeş Yakar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl yaklaşık 70 dönüme kırmızı biber ekimi yaptım, şuanda biberi seyreltme işlemi yapıyoruz. Çalışanlarla birlikte bu yıl biber ekim alanı az olduğundan biberde bekletimiz fazladır. Geçen yıllara göre dönüme 2 bin TL masrafımız var. Ancak yeterince destek görmüyoruz. Güneydoğu Kop eğer biber almış olsaydı çiftçinin yüzü gülmüş olur, pazarda kazanmış olurdu. Geçen yıl 11 TL'ye sattığımız biberi bu yıl 16 TL olacağını düşünüyoruz. Sofrada kullandığımız kırmızı biberin baharatçılarda kilosu 35 ile 40 TL ancak biber devlet destekli bir ürün değil, devlet destekli olsa o zaman emeklerimiz boşa gitmez. Ancak bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha az bir biber ekildi. Ürün yetişene kadar yaklaşık 200 bin TL masrafımız olur. Bunda ne kadar kar edersek o kadar şanslıyız. Burada çalışanların burnu kanasa hemen hastanedeyiz onların elektrik su yeme içmeleri hep bana ve benim gibi çiftçilere aittir" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, "İslahiye de yaklaşık 12 bin dönüm araziye ekili olan sofralık kırmızı biberin bu yıl geçen seneye oranla daha az bir ekim var. Ancak vatandaşımız fiyat belirleyici bir yasa olmalı ancak bu yok. Biberde ancak tüccar istediği fiyatta alıyor. Buda çiftçimizi tatmin etmiyor. Çiftçimizin unuttuğu yada bilmediği bir konu var. Güneydoğu kop iflas etti, bu yüzden kop ürün alamaz. Vatandaş bu konuda bilgi sahip değil sanırım. Fiyat konusunda yada biberde belirleyici bir yasa olması için Milletvekillerimize Toprak Mahsulleri üzerinde alım yapması için taleplerimiz oldu. Ama her hangi bir girişim olmadı" diye konuştu.

Bekir Şentürk