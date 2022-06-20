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Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Tıkla İzle

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan uzun süreli takip ve analiz çalışmaları neticesinde, İnterpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli A.N. ve C.V. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, "Terör abluka altında, Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, Tezkerelere "Hayır" diyen, Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur" paylaşımında bulundu.

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