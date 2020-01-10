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Kırmızı bültenle aranan taksici cinayeti katili Gürcistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan taksici cinayeti katili Gürcistan'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan taksici cinayeti katili Gürcistan'da yakalandı

Artvin’in Hopa ilçe otogarında 27 Ağustos 2018 tarihinde İshak Köse isimli Ticari Taksi Şoförü silahla öldüren ve daha sonra Gürcistan’a kaçan Kenan K. Gürcistan'da yakalandı.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve İnterpol tarafından da arananlar listesinde yer alan zanlı Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğinin yoğun çabaları sonucu Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, taksi şoförü İshak Köse'nin (25), terminalde küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olay 27 Ağustos 2018 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında Hopa Terminalinde meydana gelmişti. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Kenan K. tabanca ile taksici İshak Köse'yi ateş ederek ölümüne neden olurken, Kenan K. olay sonrası Gürcistan'a kaçarak izini kaybettirmişti.

Olayın faillerinin tespitine yönelik yapılan kamera çalışmalarının ardından, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si de tutuklanmıştı.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve İnterpol tarafından da arananlar listesinde yer alan zanlı Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğinin yoğun çabaları sonucu Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.
Cinayet zanlısı Kenan K. Türkiye'ye teslim edildikten tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Adem Güngör
 

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