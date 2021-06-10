Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K. isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı” denildi.

Musa Erdoğan