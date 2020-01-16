Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon'da yakalanmıştı ama şimdi...

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25 Ekim 2018 tarihinde ortak yürüttüğü operasyonda, 39 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli'nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın, Gürcistan'da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu' lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze'nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu.

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze'nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. Goradze, yakalanmasının ardından tutuklanırken, bir süre sonra çıkartıldığı mahkemece serbest kaldı. Adli makamlarca yapılan itiraz sonucu yeniden tutuklanan Goradze yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunuyordu. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tutuklu Mindia Goradze'nin Türk makamlarınca Gürcistan'a iade edilmesi amacıyla ülkesine yapılan tüm diplomatik başvurulara rağmen sonuç alınamadığı ve iade sürecinin yasal sınırını aşmasından ötürü Goradze'nin Şubat ayında serbest bırakılacağı öğrenildi.