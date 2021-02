Kırmızı et fiyatlarına 5 TL zam

Dünyayı etkisi altına korona virüsü (Kovid-19) sürecinde birçok gıda maddesine zam geldi. Bazı gıda ürünlerinin tedarikinde ve üretiminde sıkıntı yaşanmamasına rağmen fiyatların artması enflasyonu da yukarı çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki farklılıkların ortadan kaldırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğunu açıklamasının ardından Samsun'da tavuk fiyatlarına ve yumurta fiyatlarına zam yapılmıştı. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, et fiyatlarına da 5 TL zam geldiğini açıkladı.

“Kırmızı etin kilosuna 5 TL zam geldi”

Kırmızı etin kilosuna da 5 TL'den başlayarak zam geldiğini file getiren Başkan Ömür Şen, “Pandemi döneminde kasapların işleri 3'te 1 oranında düştü. Bununla birlikte masraflarımızda devamlı arttı. Geçen yıl yemin çuvalını 60 TL'den alırken, bu sene aynı yem çuvalı 120 TL'den alınıyor. Mazotun fiyatı da bayağı arttı. Durum böyle olunca besici istediği parayı kazanamıyor. Besici kazanamayınca durum bize yansıyor. Bize yansıyınca biz de halka yansıtıyoruz. Karkas etin kilosu 36 TL iken bugünlerde 41 TL'ye çıktı. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Pademiden en çok etkilenen sektörlerden biriyiz. Lokantaların çoğu kapandı. Birçok kasap lokantalara toptan mal veriyordu. Dolayısıyla o işlerimiz de kesildi. Devletimiz Allah'a şükür belirli oranda destek verdi ama yine de tam manasıyla çözüm bulunamadı. Bunlara rağmen dükkanımız açık, kötünün iyisi durumundayız” dedi.

“Kıymanın kilosu 55-60, kuşbaşı etin kilosu da 60-65 TL arasında satılıyor”

Karkas ete gelen zammın diğer et kalemlerinde de uygulandığına değinen Ömür Şen, “Karkas ete gelen zamla birlikte her bir et kalemine kalitesine göre 4-5-6 TL kilo bazında zam geldi. Kıymanın kilosu 50 TL'yken bugün Samsun'da kıymanın kilosu 55-60 TL arasında değişiyor. Kuşbaşı etin kilosu 55 TL'yken 60-65 TL arasında satılıyor. Kaliteli etler dediğimiz bonfile, biftek gibi etlerin kilosu da 90 TL'den başlayan fiyatlardan satılıyor. Ortamın hali belli. Bugün 1 kilo kıyma alacak kişi sayısı oldukça az. Bu fiyatlar ve şartlar altında çok bir işimiz olmuyor. Bu artan fiyatlar en çok vatandaşa yansıyor. Bunun faturasını yine vatandaş ödüyor. Biz bir şekilde 40 TL'ye aldığımız malı 45-50 TL'ye satmak zorundayız. 5 TL bugün için az bir zam değil. Yorucu bir zam. Yarın da ne olacağı belli değil. Bu dalgalanmalar devam ederse etin kilosunu belki de 100 TL'ye yiyeceğiz” diye konuştu.

Samsun'da mezbaha olsa fiyatların bir nebze daha düşük olabileceğinin altını çizen Şen, şunları söyledi:

“Bu zammın kesinlikle kasaplar ile alakası yok. Kasabın kazancı ve kar marjı bellidir. Aldığı fiyat ve sattığı fiyat bellidir. Onun üstüne çıkamazsınız. Maliyette bile büyük sıkıntılarımız var. Bugün Samsun'da istediğimiz manada kesimhane bulmadığımız için Amasya, Elbistan, Diyarbakır ya da Adana'dan mal alıyoruz. Bunlar da ayı bir maliyet ve külfet getiriyor. Kendimize ait ya da kamuya ait bir mezbaha Samsun'da olmuş olsa, burada bu iş geniş çaplı yapılmış olsa, başka illere gidilmeyeceği için otomatik olarak maliyet düşecektir. Maalesef özel mezbahalarda işimizi hallediyoruz ya da şehir dışından giderek mal alıyoruz. Bu da maliyetleri daha da yükseltiyor. Dolayısıyla Amasya, Elbistan, Diyarbakır ya da Adana'da ki et maliyeti ile Samsun'daki et maliyetleri de aynı olmuyor. Bu da vatandaşa üzücü bir şekilde yansıyor.”

Erdi Demür