Kırmızı ışık ihlali çocuğu canından ediyordu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezinde son günlerde yaşanan ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan feci trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kavşaklarda geçiş önceliği, kırmızı ışık ve hız kurallarına uyalım. Unutmayın, kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur" notuyla paylaşıldı.

Said Vakkas Yağcı

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