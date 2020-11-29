Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kaza, Sivrihisar 1 Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde saat 13.00 sularında gerçekleşti. Aracıyla ailesini gezdirirken Sivrihisar 1 Caddesi üzerinden geçen 14 GB 530 plakalı araç sürücüsü Gökhan K., ışığın bir anda yeşilden kırmızıya dönmesi sonucu hızını alamayıp Hasan Polatkan Caddesi'nden Yunus Emre Caddesi'ne geçen İbrahim E.'nin kullandığı 26 ADA 431 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonrası Gökhan K. ve ailesinin bulunduğu araç yol kenarındaki bariyerlere girerken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İbrahim E.'nin kullandığı araç, kazanın ardından sürülebilir durumda olduğu için uygun bir yere park edildi. Olay bir süreliğine kavşaktaki trafiği olumsuz yönde etkilese de yaklaşık bir saat sonra gelen çekici bariyerlere giren aracı çekerek yolu tamamen boşalttı.

Berkkan Bektemur - Ali Furkan Çetiner

