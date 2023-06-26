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Kırmızı ışık ihlali ölüme neden oldu, o anlar kameraya yansıdı

Kırmızı ışık ihlali ölüme neden oldu, o anlar kameraya yansıdı
Kırmızı ışık ihlali ölüme neden oldu, o anlar kameraya yansıdı

Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali ölüme neden oldu, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Çevreyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sinan Çakıl idaresindeki 01 AKU 019 plakalı motosiklet ile Sıddık Fındık yönetimindeki 46 NZ 727 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kaza ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Metehan Nazlı

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