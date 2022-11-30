Kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız kazaya neden oldu, otomobil hurdaya döndü

Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı ayrımında meydana geldi. Orion Kavşağı istikametinden yokuş aşağı seyreden Halil Y. idaresindeki 17 AN 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce panelvan minibüsle çarpışan otomobil, sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Hüseyin Tayyar
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