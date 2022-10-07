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Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Acı haberi alan sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aksaz Kavşak sisteminde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halinde olan Doğan E. idaresindeki 45 PK 717 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşak sisteminde Hüseyin Toprak'ın kullandığı 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Ticari araç, çarpmanın şiddetiyle otobüsün önünde metrelerce sürüklendi. Otobüs ise refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Ayşe Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından fenalaşan otobüs şoförü Doğan E. de ambulansla hastaneye sevk edildi.

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