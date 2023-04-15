Kırmızı ışık ihlalinin getirdiği kaza kamerada

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu Yulaflı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çorlu'dan Çerkezköy istikametine seyreden Rasim S. idaresindeki 59 RC 006 plakalı pikap ile kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Aytaç S.'nin kullandığı 14 AAF 599 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası kamyonet devrilirken, sürücüler yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hüseyin Tayyar

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