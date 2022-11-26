Kırmızı ışıklarda beklerken motosikletle gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı

Olay, saat 23.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gedelek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gedelek'teki bir otomotiv yan sanayi kuruluşunda işçi olarak çalışan Kaan Özel (25) kendisine ait 77 ES 747 plakalı otomobili ile gece mesaisine gitmek için yola çıktı. Fabrikanın bulunduğu Gedelek kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Kaan Özel'in içinde bulunduğu otomobile kimliği belirlenemeyen bir şahıs yaklaşarak silahla 3 el ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Musa Öztürk

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