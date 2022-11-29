Kaza, 11.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Makro kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 46 AED 415 plakalı Tofaş marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.
Kazada yaralanan sürücü aracını bulunduğu yerden bırakarak kaçarken, G.D. yönetimindeki 03 ADC 376 plakalı Volkswagen marka araç ile A. S. idaresindeki 44 NC 053 plaka Opel marka otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Hasan Eryılmaz
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