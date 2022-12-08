Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarptı

Alınan bilgiye göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde Ergün U. (54) idaresindeki 43 ACV 574 plaka kamyon, ışıklara geldiği esnada kırmızı ışıkta bekleyen Yonis C.(52) yönetimindeki 11 AJ 559 plaka kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Cem Kaan Toka

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