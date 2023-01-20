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Kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına otomobil daldı, 4 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına otomobil daldı, 4 kişi yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına otomobil daldı, 4 kişi yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşısına geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Ç. kendi kullandığı 26 ACU 301 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçmek için ışıklarda bekleyen yayaların arasına daldı.

Karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken otomobilin çarptığı Yusuf K. (18), Aynur T. (45), Muhittin A. (64) ve İsmail A. (32) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan Yusuf K. ve Aynur T. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Muhittin A. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, İsmail A. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

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