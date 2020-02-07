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Kırmızı ışıkta duramayan TIR iki otomobile çarptı: 5 yaralı

Kırmızı ışıkta duramayan TIR iki otomobile çarptı: 5 yaralı
Kırmızı ışıkta duramayan TIR iki otomobile çarptı: 5 yaralı

Adana’da ışıklarda duramayan TIR kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Meser Bozkurt, kullandığı 33 AN 025 plakalı TIR'ı durduramadı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 06 YKR 29, 01 BL 519 plakalı iki otomobile TIR sürücüsü Bozkurt arkadan çarptı. Sonra refüjden karşı şeride geçerek durabilen TIR sürücüsü beraberinde 01 BL 519 plakalı otomobili de sürükledi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan çıkan 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandıktan sonra kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrarda trafik akışı düzeldi.

Süleyman Cenk İdaye

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