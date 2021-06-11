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Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, tekme tokat sürücüyü yumrukladı

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, tekme tokat sürücüyü yumrukladı
Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, tekme tokat sürücüyü yumrukladı

Sarıyer'de bir araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, çarptığı aracın sürücüsünü yumrukladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, tekme tokat sürücüyü yumrukladı - Tıkla İzle

Olay, 9 Haziran Çarşamba saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmıza ışığa son anda yakalanan bir araç ani fren yaparak durdu. Daha sonra arkadan gelen hafif ticari araç ise hızını alamayınca önündeki araca sert bir şekilde çarptı. Ne olduğunu anlamayan sürücü araçtan indikten sonra arabasına bakarken, hafif ticari aracın sürücüsü ise adama koşup yumruk attı. Çevredekiler araya girerek, kavgayı ayırdı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.

Hasan Zahid Ezim

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