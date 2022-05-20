Kırmızı ışıkta durmayan minibüsün yayaya çarpması kamerada

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 42 M 8176 plakalı minibüs kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Furkan U'ya çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Furkan U, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Sistemleri (KGS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kavşakta araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından duran araçların yanından boş olan sağ şeritten kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İbrahim Furkan U'ya çarpması görülüyor. İbrahim Furkan U. çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, minibüs ileride duruyor. Polis ekipleri minibüs sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İbrahim Yetkin

