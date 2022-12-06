Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Antalya'da yaşayan kaporta ustası Abdullah Bilir (55) 12 yaşında girdiği sanayide 28 yıl özel bir firmada çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıllarda emekli oldu. Emekli olduktan sonra kendine hobi olarak bir iş yeri açan Bilir, daha çok eski tip arazi cipleri üzerine çalışmaya başladı. Bilir, 2019 yılında kendisinin de “çocukluk aşkım” dediği 1950 model Amerikan yapımı arazi cipini bir arkadaşından 15 bin TL'ye satın aldı. Bilir, 6 ay cip üzerinde çalışarak 100 bin TL masraf ederek birçok parçasını yenisi ile değiştirdi. Yapılan işlemlerin ardından cipin adeta eski haline kavuştuğu görüldü. Bilir şimdi gözü gibi baktığı ve gelen onca teklife rağmen satmadığı cipi ile işine gidip geliyor.

“1950 model bu cip zaten benim çocukluk aşkımdı”

12 yaşından bu yana sanayide çalıştığını belirten Abdullah Bilir, ”Özel bir firmada 28 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra hobi atölyesi tarzında işyeri açtım. Dekorasyon işleri klasik araç işlerine girmişken kendimize ait bir aracın olmasını istedim. 1950 model bu cip zaten benim çocukluk aşkımdı. Bunu satın alarak hayata geçirdik. Cipi Isparta Sütçüler'de emekli bir astsubay abimden aldım. Bir sundurmanın altında atıl olarak duruyordu. Biz aldığımızda her tarafı çürümüş pas içerisinde bulunuyordu. Lastikleri dahi çürümüştü. 2019 yılında satın alarak 6 ay emek verip bu hale getirdim. Motoruna varana kadar yeniledim” sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş - Fırat Demir



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