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Kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı, 'Yol boştu geçerim sandım' dedi

Kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı, 'Yol boştu geçerim sandım' dedi
Kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı, 'Yol boştu geçerim sandım' dedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta geçen sürücü bir otomobil ile çarpıştıktan sonra park halindeki iki araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, kaza İskenderun Gelişim Hastanesi kavşağında meydana geldi. Belen'den İskenderun istikametine gitmekte olan İbrahim Hakkı Dağ yönetimindeki 31 RAF 12 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçerek önce kavşaktan geçmekte olan 31 KKR 33 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 31 KKR 33 plakalı otomobilin kadın sürücüsü ve küçük yaşlarda iki çocuğu kaza nedeniyle şoka girdiler.

Çevredekiler tarafından olay yerinin yakınındaki tıp merkezine götürülen anne ve çocukları gözlem altına alındı.
Çevredeki vatandaşlar aynı kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek kavşaktaki trafik düzenlemesinin ve tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söylediler. Kırmızı ışıkta geçtiğini itiraf eden sürücü İbrahim Hakkı Dağ ise, "Yol boştu geçerim sandım ama geçemedim" diyerek kaza anını anlattı.
Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Seher

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