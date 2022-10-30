İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırmızı ışıkta hatalı sollama yapan motosikletlinin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta hatalı sollama yapan motosikletlinin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta hatalı sollama yapan motosikletlinin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da kırmızı ışıkta bekleyen araçları sollayan motosikletli, araçların arasından yolun karşısına geçen yaya genç kıza çarptı. Yaya ve motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kırmızı ışıkta hatalı sollama yapan motosikletlinin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK binası önünde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Y.T.'nin kullandığı 39 TR 322 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen araçları solladığı sırada karşıdan karşıya geçen M.Y. isimli yayaya çarptı.
Çarpışma sonucu genç kız birkaç metre savrulurken, motosiklet de devrildi. Kaza sonrası yaya M.Y. ve motosiklet sürücüsü Y.T. yaralandı.

Hüseyin Tayyar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.