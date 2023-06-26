Kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobillerin arasına daldı

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine yolun sol şeridinden gitmekte olan Caner Koçak'ın kullandığı 66 AN 689 plakalı otomobil ile Kahraman Miişoğlu'nun kullandığı 34 PF 2204 plakalı otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yavaşlayınca, arkalarından gelen Nihat Özen'in kullandığı 33 DR 995 plakalı otomobil 2 araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan 34 PF 2204 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Çınar Miişoğlu 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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